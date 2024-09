Famalicão: Início da requalificação da estrada Estação – Fonte Cova (Nine) começa esta quinta-feira

Ukra, que colocou um ponto final na sua carreira de jogador profissional, regressou, no passado fim de semana aos relvados… Melhor, aos pelados. Um momento que o fez recuar no tempo, recordando «o menino André, aos sete anos, bem antes de ser o Ukra, a dar os primeiros toques na bola no Famalicão».

O famalicense, que experimentou tudo o que o futebol profissional pode proporcionar, ajudou a ADC Fornelo, de Vila do Conde, a vencer o Torneio Bino Norte Cup 2024, que se realizou em Fajozes, naquele concelho.

Nas redes sociais, o jogador escreve que «voltei, de forma oficial, aos pelados e fui genuinamente feliz. A chuteira a pisar a terra e a felicidade de ver os meus amigos e a minha família na bancada são a essência deste futebol».

Ukra escolheu para a derradeira despedida do futebol a participação no campeonato amador organizado pela Associação de Futebol de Vila do Conde. «Vivi experiências únicas enquanto profissional, cumpri sonhos que tinha desde que me lembro e tenho imenso orgulho na minha carreira. Tenho, ao mesmo tempo, um orgulho gigante em dizer que jogo no futebol amador», escreveu ainda.