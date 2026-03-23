Famalicão: Inscrições abertas para a 17ª Caminhada Concelhia

As paisagens e o património dos caminhos do vale são o cenário da próxima Caminhada Concelhia de Famalicão, que decorre no dia 11 de abril, a partir das 14h30, com partida e chegada na Igreja de Riba de Ave.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e já podem ser feitas aqui . A prova tem um limite de 500 participantes.

Esta é já a 17ª edição, organizada pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através do pelouro do Desporto, e segue o trajeto definido no trilho homologado “Caminhos do Ave” (PR3 VNF), que pode ser consultado aqui.

O percurso envolve uma distância de 15,4 quilómetros, com grau de dificuldade difícil, atravessando as localidades de Riba de Ave, Oliveira S. Mateus, Oliveira Santa Maria e Pedome.

O traçado assenta na componente histórica, religiosa, arqueológica e natural da região, com passagem pela Capela de S. José, Igreja de Oliveira S. Mateus e Mosteiro de Oliveira Santa Maria, com subida ao Monte de Santa Tecla.