Famalicão: Inscrições abertas para a 3ª Caminhada ao Santuário de Balazar

A Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, de Calendário, presidida por Manuel Moreira, realizou este fim de semana a festa em honra da sua padroeira. Do programa, na noite de sábado, realce para a recitação do terço e saída, da Aldeia do Sol, uma procissão de velas, com o andor de Nossa Senhora de Fátima, que andou sobre um tapete de flores com centenas de metros, acompanhada pelo CNE-291, até ao salão paroquial. O espetáculo musical com os Marotos da Concertina animou a noite.

No domingo, às 11h00, celebrou-se a eucaristia em honra de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, presidida por Dom José Cordeiro, Arcebispo Primaz de Braga, e solenizada por um grande coro, com vozes e instrumentos, de todos os grupos corais da paróquia.

A Banda Marcial de Arnoso deu o seu concerto pelas 16h00. Às 17h00 teve início a recitação do terço e, de seguida, saiu a majestosa procissão, com anjinhos, figuras alegóricas e os andores de São Julião, Santa Teresinha, Santa Rita, Santo António, Santa Catarina, São Miguel o Anjo, Nossa Senhora de Fátima, São José e Nossa Senhora dos Remédios; ainda, o andor de Nossa Senhora de Coromoto, patrona de Venezuela. Acompanhada pela Banda e pelo CNE-291, integraram esta procissão as confrarias de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora dos Remédios e Almas; o Pe. Jorge Ferreira, pároco, e o Pe. Armindo Paulo; Susana Carneiro e António Silva, juízes da festa; Ricardo Mendes, vice-presidente e vereador do Município de Famalicão; Jorge Paulo Oliveira, presidente da Assembleia de Freguesia e Estela Veloso, presidente da Junta da União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

Sorteio da festa

Para encerramento da festa foi realizado o sorteio, com o seguinte resultado: primeiro prémio – um touro, que coube ao n. 12046; segundo prémio – um relógio, para o n. 04549; terceiro prémio – uma bola-adidas, coube ao n. 02249. ManSanches