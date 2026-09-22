Vila Nova de Famalicão volta a associar-se ao Outubro Rosa, um mês dedicado à sensibilização para a prevenção e diagnóstico do cancro da mama, com a realização de mais uma Caminhada Rosa, no sábado dia 10 de outubro, pelas 10h30, com partida no Hospital de Famalicão.

Para além da sensibilização, a Caminhada Rosa assume um caráter solidário, procurando angariar fundos para esta causa e reforçar o apoio e proximidade a quem enfrenta a doença.

A participação tem um custo de 5 euros, que inclui a oferta de uma t-shirt e água. As inscrições podem ser feitas através do 911 141 498 e 913 544 900 ou do email voluntariado.hfamalicao@chma.min-saude.pt

Promovida pela Associação do Voluntariado Hospitalar, a iniciativa conta com o apoio do Município de Famalicão e é realizada em articulação com a Unidade Local de Saúde do Médio Ave.