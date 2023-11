Famalicão: Inscrições abertas para o jantar de Natal do PS

No magusto com militantes e simpatizantes, a Comissão Concelhia local do PCP fez uma análise à situação política local e nacional. Uma oportunidade para reiterar a defesa da Escola Pública, «a única que acautela os interesses do país», assume o PCP; para falar «do desastre do SNS e da necessidade do seu reforço (com críticas ao que se passa no CHMA)». A propósito de saúde, apela ao fim do «negócio da doença e dos interesses capitalistas que lhe estão associados». O PCP mostrou também preocupação com os transportes públicos, que exige sejam acessíveis a todos os portugueses. Abordou «o criminoso descurar da aposta na oferta do parque habitacional público, que é da responsabilidade do Estado» e mencionou «as dificuldades acrescidas dos estudantes do ensino superior para fazerem face a despesas com as suas licenciaturas, sobretudo no que se refere ao pagamento das propinas e do alojamento».

O magusto, de caráter anual, teve lugar no sábado, dia 18, com a presença de Bárbara Barros, da Direção Regional de Braga do PCP.

A jovem dirigente abordou o quadro da atualidade política. Sobre a crise nacional, Bárbara Barros disse que os comunistas e o PCP estão preparados «para enfrentar, com confiança e determinação os desafios que se colocam ao país, no sentido de, com o reforço esperado, aumentar a representação do Partido para, por essa via, se conseguir a força suficiente para impor soluções de interesse nacional que este governo do PS não quis proporcionar aos trabalhadores e ao povo», anunciou.

No dia 16 de dezembro, realiza-se em Braga a Ceia de Fim de Ano, com a participação do Secretário-Geral, Paulo Raimundo.