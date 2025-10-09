Famalicão: Inscrições abertas para segunda webconferência “Governança e Inclusão Social”

A Câmara Municipal, através da Rede Social de Vila Nova de Famalicão e em parceria com a EAPN Portugal – Núcleo Distrital de Braga, promove um ciclo de três webconferências com o tema “Governança e Inclusão Social: O Papel dos Agentes e o Desenvolvimento Local”, cujas inscrições devem ser enviadas, até 24 de outubro, para o e-mail redesocial@famalicao.pt.
A segunda sessão “Modelo de Governação – O comprometimento dos cidadãos na participação ativa”, realiza-se no a 29 de outubro, via Zoom, entre as 10 e as 12 horas, com Susana Graça, Chefe de Divisão de Planeamento e Rede Social da Câmara Municipal de Cascais, e com Filipa Pereira, Chefe de Divisão de Recursos para a Inclusão Social da Câmara Municipal de Cascais, como oradoras.
A iniciativa visa incentivar o desenvolvimento de novas estratégias e iniciativas locais de inclusão social e combate à pobreza, promovendo o conhecimento e a reflexão acerca de modelos de governação local e de intervenção comunitária, o debate e a reflexão sobre estratégias de envolvimento e participação dos cidadãos e públicos-alvo, e a partilha de práticas bem-sucedidas desenvolvidas pelas CSIF e Rede Social concelhia.
A iniciativa dirige-se, muito particularmente, para técnicos superiores, coordenadores, chefias e dirigentes das entidades públicas e privadas que integram as CSIF e Rede Social de Famalicão.