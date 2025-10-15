Famalicão: Inscrições esgotadas para a Meia Maratona

Na manhã de domingo 3500 atletas vão correr em Famalicão. Mais de 2500 vão para a distância de 21km. Os restantes, a correr ou a caminhar, vão fazer os 10km.

A 11ª Meia Maratona de Famalicão, com partida marcada para as 9h30, na Avenida Brasil, está integrada no calendário do World Athletics, o que permite a homologação das marcas.

A Q8 11ª Meia Maratona de Famalicão conta com atletas de elite internacionais, nomeadamente, os quenianos Shadrack Korir – vencedor da Meia Maratona de Nuaille (França), em 2025 -, e Faith Chepkoech – vencedora da Meia Maratona de Lisboa, em 2024. Entre os atletas portugueses, destaque para Miguel Borges (Sporting Clube de Braga) e de Carlos Costa (Vizela Corre).

A prova é uma organização conjunta do Município de Vila Nova de Famalicão e da RunPorto, tendo como patrocinador principal a Q8.

A corrida de 21 quilómetros arranca da Avenida Brasil, em direção ao centro urbano – com passagem por várias ruas emblemáticas da cidade -, depois segue a Estrada Nacional 206, virando para Vale São Cosme até inverter a marcha junto à Têxtil Manuel Gonçalves (Avenida Central/EN309), em direção à meta, que se encontrará instalada no parque de estacionamento do CITEVE. A prova de 10 quilómetros, abrange um circuito pelo centro urbano, com partida e chegada no mesmo local que a meia maratona.