Famalicão: Inscrições esgotadas para a Meia Maratona

Na manhã de domingo 3500 atletas vão correr em Famalicão. Mais de 2500 vão para a distância de 21km. Os restantes, a correr ou a caminhar, vão fazer os 10km.

A 11ª Meia Maratona de Famalicão, com partida marcada para as 9h30, na Avenida Brasil, está integrada no calendário do World Athletics, o que permite a homologação das marcas.

A Q8 11ª Meia Maratona de Famalicão conta com atletas de elite internacionais, nomeadamente, os quenianos Shadrack Korir – vencedor da Meia Maratona de Nuaille (França), em 2025 -, e Faith Chepkoech – vencedora da Meia Maratona de Lisboa, em 2024. Entre os atletas portugueses, destaque para Miguel Borges (Sporting Clube de Braga) e de Carlos Costa (Vizela Corre).

A prova é uma organização conjunta do Município de Vila Nova de Famalicão e da RunPorto, tendo como patrocinador principal a Q8.

A corrida de 21 quilómetros arranca da Avenida Brasil, em direção ao centro urbano – com passagem por várias ruas emblemáticas da cidade -, depois segue a Estrada Nacional 206, virando para Vale São Cosme até inverter a marcha junto à Têxtil Manuel Gonçalves (Avenida Central/EN309), em direção à meta, que se encontrará instalada no parque de estacionamento do CITEVE. A prova de 10 quilómetros, abrange um circuito pelo centro urbano, com partida e chegada no mesmo local que a meia maratona.

Famalicense Joaquim Dinis convida à transformação interior no livro recém-publicado

O terapeuta e autor Joaquim Dinis, natural de Vila Nova de Famalicão, acaba de lançar o livro “O Rio da Vida – Uma Jornada de Despertar Espiritual”, uma obra que mergulha na metáfora do rio para refletir sobre o percurso humano, as emoções e a busca por propósito.

Com mais de 15 anos de experiência nas áreas do coaching, cura energética, hipnoterapia e desenvolvimento pessoal, Joaquim Dinis reúne o saber técnico e a sensibilidade espiritual para oferecer ao leitor um caminho de autoconhecimento.

Publicado pela Atlantic Books, o livro combina linguagem poética, reflexão prática e ferramentas espirituais, ajudando o leitor a compreender e transformar as suas emoções com consciência e amor.

O lançamento oficial da obra vai acontecer a 7 de dezembro, na FNAC Braga.

O livro encontra-se disponível na livraria online AtlanticBookshop.pt e brevemente também na FNAC, WOOK e Bertrand.

Joaquim Dinis é terapeuta e formador, especialista em desenvolvimento espiritual e humano. Cofundador do espaço Manuela Mesquita Cabeleireiro & Spa, dedica-se ao acompanhamento de pessoas em processos de transformação pessoal e espiritual.

Em O Rio da Vida, reúne a sua experiência de vida e o conhecimento adquirido em mais de uma década de trabalho na área do bem-estar e da consciência.

Famalicão: Mulher encontrada sem vida junto ao Rio Ave

Foi encontrada, sem vida, uma mulher com cerca de 50 anos, junto ao rio ave, na freguesia de Lousado, em Famalicão.
Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o alerta foi dado pelo Comando sub-regional do Ave e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, Bombeiros da Trofa e Cruz Vermelha de Ribeirão.
As circunstâncias do incidente ainda estão por apurar. O caso foi entregue à Polícia Judiciária.

Famalicão: Venda de velas decoradas para o Dia de Todos os Santos

Os acólitos da Paróquia de Santo Adrião têm à venda velas decorativas para o Dia de Todos os Santos. São velas cuidadosamente decoradas, com detalhes como laços, flores e rendas, em vários tons. A luz e a beleza para homenagear os seus ente queridos neste dia marcado pela saudade e esperança.

Cada vela custa 2,5 euros. Em cada uma há um contributo direto para as atividades pastorais e litúrgicas da paróquia de Santo Adrião- Famalicão.

É possível adquiri-las nos dias 18,19, 25 e 26 de outubro, após as eucaristias na Matriz nova, ou por encomenda através do telemóvel 916 287 646 (Diogo).

Famalicão: Projeto CLDS 5G “Ser… Feliz em Famalicão” acompanha quase cem pessoas

Desde 2024 que está em prática o projeto do Contrato Local de Desenvolvimento Social CLDS 5G “Ser… Feliz em Famalicão”, promovido pela Câmara Municipal e coordenado pela Engenho, em articulação com as Comissões Sociais Interfreguesias do concelho.

Atualmente, acompanha quase uma centena de pessoas de várias freguesias, em situação vulnerável. Muitas delas estão integradas em programas de formação, ofertas de emprego e medidas ativas de contratação.

É um projeto centrado nos desempregados, jovens, migrantes, cuidadores informais, pessoas com deficiência e membros da comunidade LGBTQIA+. Só funciona graças a uma rede de parceiros locais que têm trabalhado de forma consistente com os públicos em situação de vulnerabilidade. Entre eles destacam-se o Centro de Emprego de Famalicão, Juntas de Freguesia, Equipas SAAS, Centro Qualifica, Associação Dar as Mãos, ACIP, LIPAC, o Projeto Homem, entre outros.

«Mais do que um programa social, este é um compromisso coletivo com as pessoas. Queremos criar oportunidades, empoderar cidadãos e reconstruir percursos de vida com dignidade e esperança», sublinha Manuel Augusto de Araújo, responsável da Engenho.

O objetivo é construir um território mais justo, coeso e inclusivo, através de uma intervenção de proximidade, adaptada às necessidades e potencialidades locais.

«Acreditamos que transformar o território é também escutar histórias de vida e anseios de pessoas. Este projeto é um convite à corresponsabilidade social e à construção de um futuro mais humano, onde cada pessoa conta e cada voz é ouvida», realça Ana Isabel Carvalho, coordenadora do CLDS 5G Ser Feliz em Famalicão.

Até dezembro de 2028, o projeto prevê a realização de oficinas temáticas e iniciativas inovadoras que promovam a capacitação e a inclusão.

Famalicão: Ouro e prata nos Europeus de Veteranos

Nos Campeonatos Europeus de Veteranos, que decorrem na ilha da Madeira, dois famalicenses estão ao serviço de Portugal. Joaquim Figueiredo, no passado domingo, sagrou-se campeão europeu de Cross, no escalão M55-65. Já esta terça-feira, Sérgio Silva conseguiu a medalha de prata no salto em comprimento.

Os Campeonatos Europeus Masters de Atletismo decorrem até domingo, com cerca de 4.200 atletas veteranos oriundos de 40 países europeus e 15 extracomunitários.