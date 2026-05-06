Famalicão: Inscrições para a corrida Famalicão – Joane terminam este domingo

Terminam este domingo, 10 de maio, as inscrições para a edição número 26 da corrida Famalicão-Joane, uma organização da Associação Teatro Construção. Para além desta prova, que arranca às 10h30, do dia 17 de maio, junto à Rotunda da Paz, na Avenida Marechal Humberto Delgado, também há a Corrida da Família Vermoim-Joane e a caminhada, a ligar as duas freguesias, com início às 9h30.

As inscrições para a corrida devem ser feitas exclusivamente online na plataforma da FPA: www.fpacompeticoes.pt. Para a Corrida da Família e caminhada entre Vermoim e Joane também pode inscrever-se na mesma plataforma ou presencialmente na sede da ATC, na vila joanense.

As corridas e caminhada decorrem no dia 17 de maio.