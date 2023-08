Famalicão: Inscrições para a Maratona Fotográfica terminam a 20 de agosto

Cerca de trinta voluntários do Just a Change trabalharam na reabilitação de três habitações, nas freguesias de Sezures, Calendário e Gondifelos, intervenções que mereceram o contributo municipal de 20 mil euros e o apoio, em materiais, de várias empresas. «É bom ver que a sociedade civil se preocupa com o próximo e também se empenha a encontrar respostas para os problemas mais prementes da nossa comunidade», enalteceu o presidente da Câmara Municipal, que visitou uma das casas reabilitadas.

Ao final da tarde desta quarta-feira, em Sezures, Mário Passos agradeceu a ação solidária do Just a Change que melhorou as condições de habitabilidade de uma família que não cumpre os requisitos previstos nos programas municipais para estes fins. «Este apoio e disponibilidade da associação e dos seus voluntários é muito importante. No município temos vários instrumentos, como o Casa Feliz, habitação social e a estratégia local de habitação, mas há agregados que estão fora dos critérios elegibilidade, por isso é muito importante esta ação do Just a Change», enalteceu o autarca que desafiou a associação «para que continue connosco para ajudar outras famílias». O trabalho desta associação é, então, visto «como mais um instrumento para apoiar e promover uma habitação digna que queremos para todos famalicenses», realçou Mário Passos, que esteve acompanhado pelo autarca local, Jorge Amaral.

O Just a Change, que nasceu em Lisboa há cerca de uma década, é um projeto nacional de inovação social que promove a reabilitação das habitações das famílias e de pessoas carenciadas, combatendo, deste modo, a pobreza habitacional que afeta o país. O projeto, realizado por voluntários, aposta na reabilitação nos casos onde não exista solução no mercado tradicional/livre e aposta no impacto social na pessoa que vê a sua casa reabilitada.