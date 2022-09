Famalicão: Inscrições para a sétima Gala do Desporto terminam esta quinta-feira

As inscrições e candidaturas à Gala do Desporto de Famalicão podem ser feitas até esta quinta-feira, 15 de setembro, pelo preenchimento do formulário disponível em www.famalicao.pt/gala-do-desporto

A entrega dos prémios desta edição regressa ao formato pré-pandemia, retomando-se a atribuição do galardão do júri nas categorias Associação/Clube Desportivo do Ano, Dirigente do Ano, Treinador do Ano, Atleta Revelação Feminino, Atleta Revelação Masculino, Árbitro do Ano e Evento Desportivo do Ano, para além do Prémio Excelência, que premeia a carreira desportiva.