Famalicão: Inscrições para a Universidade de Verão terminam esta quinta-feira

A Liga Portugal divulgou a classificação dos relvados de todos os estádios da I Liga e o tapete verde do Estádio Municipal de Famalicão foi alvo de nota muito positiva. Segundo a apreciação dos delegados da estrutura que tutela o futebol profissional, nos 17 jogos do campeonato, o relvado foi distinguido com 81 pontos, numa média de 4,76 (avaliação de 0 a 5).

O relvado do Municipal de Famalicão destacou-se pela qualidade e consistência, mesmo nos períodos mais adversos em termos de condições climatéricas. Mereceu nota máxima em 10 dos 17 jogos (Moreirense FC, FC Arouca, Gil, Sporting CP, Rio Ave FC, Boavista FC, Estrela Amadora, Portimonense SC, SL Benfica e Casa Pia AC), acumulando-se, ainda, avaliações muito próximas da apreciação mais elevada nos restantes encontros.

Este resultado é, segundo a SAD, «consequência da intervenção de grande dimensão levada a cabo há praticamente um ano». Os trabalhos incidiram ao nível da rega, drenagem e base, com a particularidade de, neste último caso, ser uma estrutura com mais de 40 anos. No que concerne ao relvado, foi colocado um tapete proveniente de um dos melhores viveiros da atualidade na Europa, localizado no sul de Espanha, «ao qual é reconhecida alta qualidade e durabilidade».

Numa publicação nas redes sociais, a SAD do FC Famalicão dá conta que «investiu na implementação de um novo sistema de rega de acordo com as mais recentes regras instituídas pela UEFA» e que a intervenção incluiu, também, a construção de drenagem e a colocação de uma camada de suporte da relva, seguindo os melhores princípios do setor. Neste processo, destaca-se a caixa em areia, com granulometria que cumpre os requisitos recomendados pela UEFA para a construção de relvados desportivos.