Famalicão: Instalada nova rotunda em Seide S. Miguel para melhorar fluidez de trânsito

Esta quinta-feira é um dia importante para a HumanitAVE que no decorrer da 21ª missão na Guiné-Bissau conseguiu ajudar a concretizar um feito há muito desejado.

Depois de um ano sem água no Centro de Saúde Local de Bigene, a população e equipa de saúde têm agora um furo de água potável. Um recurso essencial à vida em comunidade e que foi conseguido graças à generosidade da empresa famalicense Nanosteel.

O Centro de Saúde de Bigene atende, em média, 300 pessoas por mês com os poucos recursos que dispõe. Agora com o furo de água vai ser possível agilizar a higienização das mãos, a limpeza do espaço e rentabilizar todas as tarefas diárias.

Até então, os profissionais de saúde tinham de percorrer vários metros para recolher água em bidões que carregavam até ao Centro. Assim, os Técnicos têm neste momento mais um recurso importante para a manutenção da saúde dos utentes.

Desta forma, a HumanitAVE cumpre o seu lema – “Juntos construímos um mundo melhor”.

A 21ª Missão Humanitária na Guiné-Bissau teve início a 19 de julho e termina esta sexta-feira, dia 2 de agosto.