Famalicão: Instituto Nacional de Artes do Circo em risco de ficar sem sede

O INAC, Instituto Nacional de Artes do Circo, há nove anos instalado no Central Park, Ribeirão, está em risco de ficar sem espaço.

Segundo os dirigentes do INAC, um dos armazéns onde está sediado será vendido e as rendas vigentes atingem valores considerados «proibitivos», o que no entender dos responsáveis «torna a permanência da instituição praticamente insustentável».

O INAC já iniciou diálogos com a gestão do Central Park e tem uma reunião marcada com o presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, na tentativa de encontrar soluções para a crise.

Considerando a situação «grave e iminente», a direção do INAC apela aos responsáveis políticos, locais e nacionais, que ajudem a instituição a manter a sede.

«O impacto desta perda não se limita ao circo. O espaço do INAC também acolhe um projeto social e de inclusão, trabalhando com seis associações que apoiam jovens com deficiência no concelho. Além disso, artistas profissionais com deficiência encontram ali um espaço seguro e acessível para desenvolver o seu trabalho, promovendo a diversidade e a equidade no meio artístico. Sem o espaço adequado, esse projeto essencial será brutalmente interrompido, deixando desamparados tanto os artistas como as comunidades que dele dependem», referem os responsáveis.