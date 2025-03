Famalicão: Instrutor de Artes Marciais detido por abuso sexual de crianças tinha espaço no concelho

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo afirmou esta quarta-feira que o partido prefere que as eleições legislativas antecipadas se realizem no dia 18 de maio, devido às habituais peregrinações a Fátima por volta do dia 13.

As declarações foram feitas à saída de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, onde todos os partidos com assento parlamentar estão a ser ouvidos na sequência da queda do Governo PSD/CDS-PP, após o chumbo da moção de confiança.

O famalicense, indicou que os democratas-cristãos são “sensíveis” ao impacto das peregrinações e, por isso, consideram que a melhor data para a realização das eleições é 18 de maio, em vez de 11 de maio, outra das opções discutidas.