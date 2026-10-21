Vila Nova de Famalicão juntou-se aos parceiros da CIM do Ave numa visita técnica a Eindhoven, nos Países Baixos, dedicada à partilha de conhecimento estratégico ao nível do desenvolvimento educativo e tecnológico do território.

A missão técnica, subordinada ao tema “A Inovação e o Futuro da Educação na Região do Ave”, decorreu no âmbito do Programa Inovador de Promoção do Sucesso Escolar do Ave (PIPSE EducAve – “Leave no One Behind”).

O município de Famalicão esteve representado pelo Vice-Presidente e Vereador da Educação, Pedro Oliveira. O autarca reconhece a importância destas iniciativas para “assegurar que as nossas políticas públicas vão ao encontro do que existe de mais inovador”, permitindo “conhecer de perto uma das regiões mais inovadoras da Europa e adquirir conhecimento estratégico para o território”.

A ação de benchmarking, que tem como objetivo comparar líderes de referência para identificar oportunidades de melhoria, teve como anfitriã a Brainport Development, agência de desenvolvimento económico da região de Brainport Eindhoven, que atualmente integra 21 municípios e reúne mais de 6.000 empresas de alta tecnologia e instituições de referência nas áreas do conhecimento e da educação.

A deslocação incluiu visitas institucionais a entidades de referência, como a Brainport Development, Fontys University, BIC e Summa College.

Recorde-se que o PIPSE EducAve – “Leave no One Behind” visa combater o insucesso e abandono escolar, promovido pela CIM do Ave e cofinanciado pelo programa regional NORTE 2030.