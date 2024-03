Famalicão investe 13 milhões de euros em refeições escolares

Câmara da Trofa faz balanço do primeiro ano do Serviço de Acompanhamento Social

Um ano depois de assumir competências do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, a Câmara Municipal da Trofa organiza, no dia 5 de abril, no Auditório do Fórum Trofa XXI, um encontro intitulado “SAAS Trofa – Um Ano de Ação/Atividade”. Vai reunir profissionais e membros do concelho, com o objetivo de partilhar experiências e identificar estratégias para melhorar os serviços prestados.

A manhã será dedicada aos “Constrangimentos e Impactos” enfrentados durante este período de transição, enquanto que a tarde será para destacar a “Partilha de Boas Práticas”, salientando iniciativas bem-sucedidas e soluções inovadoras implementadas no SAAS.

Durante este ano, a Câmara Municipal da Trofa passou a ter uma abordagem mais próxima dos utentes e a gerir os contratos de inserção dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), com o compromisso de fortalecer a inclusão social e o desenvolvimento de políticas mais eficazes nesta área.

A participação é gratuita, mas requer inscrição até ao dia 03 de abril, que deve ser feita nos serviços de Ação Social da Câmara Municipal da Trofa.