Tiago Pinto é autor de uma investigação, no âmbito de uma tese de doutoramento, sobre o «Potencial Turístico do Património Castrejo do Noroeste de Portugal», com particular enfoque nos sítios arqueológicos do concelho de Vila Nova de Famalicão. No total, analisou presencialmente 100 sítios arqueológicos em Portugal, completando o trabalho com visitas a seis povoados na Galiza e dois na Irlanda.

O investigador, natural de Braga, avaliou cinco povoados castrejos no concelho: o Castro de Eiras, o Castro de Santa Cristina, o Castro de São Miguel-o-Anjo, o Castro de Vermoim e o Castro do Monte das Ermidas.

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Apesar dos resultados da análise considerarem o potencial turístico baixo, o investigador reconhece o esforço desenvolvido pelo município na proteção e valorização deste património. «Um dos aspetos positivos identificados foi a criação de zonas de sensibilidade arqueológica, acompanhadas pela instalação de mapas e painéis informativos que assinalam a importância dos espaços e as atividades interditas», realça. No caso do Castro de São Miguel-o-Anjo, diz que se destaca particularmente pelo trabalho de valorização que tem vindo a ser desenvolvido, incluindo iniciativas de musealização, visitas guiadas e ações de divulgação.

O trabalho de valorização reconhecido em torno do Castro de São Miguel-o-Anjo identificou oportunidades de melhoria para outros locais, sobretudo ao Castro de Eiras e ao respetivo balneário castrejo, «considerado um dos elementos arqueológicos mais relevantes do concelho e um dos exemplares mais importantes da região pelas suas características singulares», sublinha. Sugere a melhoria dos acessos pedonais, o reforço da sinalização, a proteção das áreas arqueológicas e a criação de melhores condições de interpretação.

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Sobre Vila Nova de Famalicão, a principal conclusão apresentada é a existência de um caminho de valorização já iniciado, mas que beneficiaria de uma abordagem mais integrada e equilibrada entre os diferentes povoados. «A articulação dos sítios arqueológicos, dos espaços museológicos e das iniciativas de divulgação poderá contribuir para afirmar o património castrejo como uma componente diferenciadora da identidade cultural e da oferta turística do território», apontou.

A defesa pública da tese de doutoramento terá lugar no próximo dia 4 de dezembro, na Faculdade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela.

A investigação encontra-se também disponível através do website www.castrosdonoroestedeportugal.pt, criado no âmbito do trabalho doutoral para reunir informação, fotografias, mapas e fichas de inventário dos sítios arqueológicos analisados.

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