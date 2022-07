Famalicão: Investimento no centro da cidade não prejudica as freguesias

O centro da cidade de Famalicão está a ser alvo do maior investimento de sempre em obras de requalificação, mas este investimento não prejudicará a aposta na qualidade de vida e desenvolvimento das freguesias. A garantia foi deixada, esta terça-feira, pelo presidente da Câmara Municipal.

A Presidência de Proximidade levou Mário Passos à União de Freguesia de Seide e perante as apreensões manifestadas pela comunidade, o autarca reiterou que o investimento que está a ser feito no centro da cidade, não afeta as várias freguesias do concelho.

«Nos últimos anos houve um investimento consistente nas freguesias, especialmente no que respeita ao reforço dos equipamentos ao dispor da população e essa política é para manter», assevera Mário Passos. Por outro lado, prossegue, «os nove milhões de euros aplicados no Centro de Famalicão, e que vão beneficiar a qualidade de vida de todos os famalicenses, pois é o coração do nosso concelho, não cortam orçamento às freguesias famalicenses».

Da Igreja Paroquial de São Paio de Seide, passando por arruamentos como a EM 573, onde foi constatada a necessidade de reforçar as condições de segurança e de circulação de peões, a visita, acompanhada pelo executivo local, liderado por Tomás Sousa, terminou na sede da Junta de Freguesia de São Miguel de Seide, com Mário Passos a reunir com perto de duas dezenas de representantes de associações, empresas e coletividades locais, bem como residentes a título individual.

Este roteiro da Presidência de Proximidade encontra-se na reta final, sendo que, após as visitas das próximas semanas às freguesias de Antas e Abade de Vermoim e Pousada de Saramagos, a iniciativa sofre um interregno. Será retomada na segunda semana de setembro, momento em que o líder do executivo municipal voltará a percorrer todas as freguesias do concelho «numa perspetiva de auscultação e diálogo com a comunidade local».