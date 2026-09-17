No âmbito das jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal, que decorreram no início desta semana, no Porto, a líder do partido visitou as instalações do hospital de Famalicão, tendo reunido com o Conselho de Administração.

Em comunicado, a IL menciona que Mariana Leitão tomou conhecimento, «com agrado», dos diversos projetos em curso que visam «a melhoria das instalações e expansão das mesmas», mas reforça que a pressão sobre os Ministérios da Saúde e das Finanças deve ser continua «para que aconteça o desbloqueio das verbas necessárias para a sua conclusão. Contratar profissionais e continuar a investir na melhoria das instalações é vital e contará com o total apoio da Iniciativa Liberal».

A comitiva liberal visitou as instalações da maternidade, bem como a clínica da mulher e criança, que «muito agradaram», com Mariana Leitão a referir que é necessário melhorar as condições atuais das licenças de maternidade, premiando com mais tempo de licença os casais que optem por a usar em formato partilhado.

O líder local da IL acompanhou a visita e deu nota que a atual administração hospitalar, liderada por Luís Vales, «tem um plano para a melhoria das condições do nosso hospital que todos os famalicenses devem apoiar», tal como considera que é fundamental «que todas as forças políticas exerçam a devida pressão para que no debate do próximo orçamento de estado sejam asseguradas verbas para que esse plano seja executado.». Paulo Ricardo Lopes enfatiza que o investimento no reforço das instalações de saúde «é bem mais urgente que a distribuição de migalhas aos pensionistas, sendo também bem mais eficaz a trazer qualidade de vida à nossa população mais idosa e não só».