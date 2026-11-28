A Infraestruturas de Portugal (IP) quer trocar o pavimento de um troço da EN204 (Estrada Nacional 204), em Famalicão, para reduzir o ruído que chega às casas junto à estrada. A medida faz parte de um plano de ação de ruído preparado para consulta pública e abrange cerca de 1,4 quilómetros, entre o nó com a ER206 (Estrada Regional 206), em Brufe, e a ligação à EN14, à entrada norte da cidade.

O plano baseia-se no Mapa Estratégico de Ruído. Segundo esses dados, cerca de 73 pessoas que vivem junto a este troço estão expostas, ao longo do dia, a níveis de ruído entre 65 e 70 decibéis. O limite legal para estas zonas, onde há casas e comércio, é de 65 decibéis. À noite, cerca de 80 pessoas ouvem ruído acima do limite de 55 decibéis. No total, há 33 habitações sujeitas a ruído acima do permitido.

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Para resolver o problema, a IP propõe substituir a camada de desgaste da estrada por um pavimento com melhor comportamento acústico, numa extensão de 1.429 metros. A troca deverá baixar o ruído em cerca de 3 decibéis. O plano não prevê barreiras acústicas.

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O custo estimado da intervenção é de 35.793 euros, e a obra deverá estar concluída até ao final de 2029.

Se a medida avançar, a IP estima que o número de pessoas expostas a ruído acima do limite durante o dia desça 93%, e à noite 91%. O número de casas sobre-expostas deverá cair também cerca de 93%.

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