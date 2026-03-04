Famalicão: IP vai construir cerca de 5 km de passeios na EN 206

Mais de 1.3 milhões de euros serão investidos, pela Infraestruturas de Portugal (IP), no reforço da segurança pedonal do troço da Estrada Nacional 206 (EN 206) que liga Vila Nova de Famalicão a Guimarães. A intervenção passa pela construção de mais passeios e pela reparação de passeios existentes. No total, serão construídos mais de 4700 metros de novas zonas pedonais e reparados mais de 7200 m² de passeios existentes. A garantia saiu da reunião técnica que juntou o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e responsáveis da IP, na passada quinta-feira, 26 de fevereiro, em Vila Nova de Famalicão.

Estes trabalhos, que não estavam previstos no projeto inicial da reabilitação desta importante via, atualmente em curso, surgem «depois dos vários apelos lançados» pelo presidente da autarquia famalicense «para que se aproveitasse a obra em curso para aumentar as condições de segurança que a via oferece aos peões», consta de nota de imprensa enviada pelo Município.

A IP compromete-se, também, a reforçar a segurança pedonal ao nível dos atravessamentos, com o reforço de passadeiras e iluminação pública. Na reunião de trabalho também foi analisada a criação de uma nova rotunda, logo após o cemitério municipal de Famalicão, no cruzamento de acesso a Gavião.

A reabilitação integral da EN 206 que liga Vila Nova de Famalicão a Guimarães arrancou em fevereiro de 2025, num investimento de 9 milhões de euros da IP e incide sobre um troço de 15 quilómetros. Além da beneficiação geral da via – pavimento, sinalização horizontal e vertical, equipamentos de segurança e sistemas de drenagem – a obra envolve a construção de novas rotundas, em detrimento dos entroncamentos existentes, no acesso à Estrada Nacional 309 e na Avenida Montes dos Combros, em Vermoim.