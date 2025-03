Famalicão: IPCA abre candidaturas para mestrados

A CIM do Ave vai entregar 74 novos computadores às bibliotecas municipais dos oito municípios, um apoio integrado na Medida C04-i01-m01 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Estes equipamentos representam um investimento global de 180 mil euros para reforçar a infraestrutura tecnológica, melhorar serviços prestados à comunidade e facilitar acesso ao conhecimento.

A iniciativa, que abrange os oito municípios da CIM do Ave – Cabeceiras de Basto, Fafe, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, Guimarães, Mondim de Basto, Vizela e Póvoa de Lanhoso.

Com este projeto, a CIM do Ave reforça o papel das bibliotecas municipais enquanto espaços de inclusão digital, cultura e inovação, assegurando aos cidadãos um acesso mais diversificado e eficiente, promovendo assim o livro e a leitura. Foi também com este objetivo que celebrou um protocolo com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) de adesão ao projeto BiblioLED, plataforma digital que disponibiliza empréstimos de livros eletrónicos. Desenvolvida no âmbito do PRR, a BiblioLED visa democratizar o acesso à leitura, permitindo que os utilizadores das bibliotecas públicas possam requisitar e ler livros digitais a partir de qualquer dispositivo eletrónico. A plataforma reúne um vasto catálogo de obras disponíveis para empréstimo temporário, promovendo a literacia digital e incentivando novos hábitos de leitura.