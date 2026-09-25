Duas empresas famalicenses doaram 10 mil euros cada para a aquisição de uma plataforma para o Serviço de Terapia Celular do Instituto Português de Oncologia do Porto. Trata-se um software – QAP10CD – que permite acompanhar, de forma integrada, crianças e jovens candidatos a transplante hematopoiético e terapias celulares avançadas. Esta plataforma, que é única em Portugal, também permite reunir a informação clínica dos dadores compatíveis, assegurando a cadeia de identidade e a segurança de todo o processo.

Com este equipamento, a definição de prioridades de acordo com a situação clínica e a disponibilidade do dador, é garantido um acesso mais equitativo às terapias. Assim, acreditam os especialistas, será possível avaliar tempos de espera, atrasos e causas de exclusão. O principal benefício será garantir um percurso mais seguro, eficiente e equitativo até à terapêutica de que cada doente necessita.

Esta dádiva das empresas famalicenses resulta da ação do Batman famalicense, responsável por várias causas solidárias a favor do IPO, que desta vez teve o apoio da Power Ranger Rosa. Ambos desafiaram as empresas que, solidariamente, assumiram o custo de 20 mil euros da plataforma que vai ajudar o Serviço de Terapia Celular do IPO Porto.