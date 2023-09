Famalicão: Irmãos Figueiredo conquistam título europeu dos 10 mil metros

Este sábado, 23 de setembro, o Parque da Devesa vai acolher o “Open Day Ser Ucrânia”, um evento aberto à comunidade que se realiza a partir das 16 horas no espaço dos serviços educativos.

Será inaugurada a exposição fotográfica “Arte’ID Ucrânia/A Casa ao Lado”, uma mostra que representa artisticamente a forma como Vila Nova de Famalicão está a acolher os cidadãos ucranianos deslocados do país devido à guerra. A exposição tem entrada livre e termina no dia 30 de setembro.

Por volta das 17 horas está prevista uma oficina de criação artística pela Ondamarela, o ponto de partida para a criação de um espetáculo comunitário orientado pela estrutura artística. Toda a comunidade pode participar no espetáculo com estreia marcada para o dia 16 de dezembro, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

O “Open Day Ser Ucrânia” é um evento inserido no projeto “Ser Ucrânia – Serviço Especial aos Refugiados”, financiado pelo Programa Nacional do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020 da União Europeia.