Famalicão: Irmãos Reis dominam Baja TT Norte

A três jornadas do final da primeira fase do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins, o FAC deu um passo atrás nas poucas aspirações que tem para alcançar o segundo lugar, que dá acesso ao apuramento para lutar pela subida de divisão. Com 9 pontos ainda em disputa, o conjunto famalicense (42) está a oito do CD Póvoa, que é segundo. Já o Carvalhos, é líder com 52 pontos e menos uma partida.

O passo atrás foi dado este sábado, na jornada 23, após a derrota, 5-4, em casa da AD Os Limianos, enquanto que o Póvoa cedeu uma igualdade (1-1) na receção ao Sobreira.

O campeonato regressa a 10 de maio, com o Famalicense a receber a equipa da AD OH Sports.

Até lá, o Pavilhão Municipal de Famalicão recebe, na próxima quarta e quinta-feira, a final four da Taça de Portugal.