Famalicão: Irmãs Ana e Mariana Silva sonham com as Olímpiadas

O deputado do PS à Assembleia da República, eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga, vai abrir um gabinete para atendimento semanal a cidadãos ou instituições da sociedade civil do concelho ou do distrito.

As audiências de Eduardo Oliveira vão começar no dia 2 de maio e vão decorrer todas as segundas-feiras, entre as 9 e as 12 horas, na sede do Partido Socialista, mediante marcação prévia, pelo email eduardo.oliveira@ps.parlamento.pt.

«Na Assembleia da República represento o distrito de Braga, mas sou acima de tudo, um deputado de todos os famalicenses», afirma Eduardo Oliveira para explicar a escolha da sede do PS para receber os cidadãos e instituições. Na Assembleia da República, promete «aproximar a nossa terra às esferas de decisão em Lisboa», defende o deputado socialista.