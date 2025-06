Famalicão: Isabel Furtado distinguida com prestigiado prémio

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Famalicão vai apresentar as linhas gerais do programa autárquico, bem como os mandatários setoriais. A sessão está marcada para esta sexta-feira, às 21h00, no Auditório de Delães.

A apresentação dos mandatários pretende reforçar a ligação à população e às diversas áreas estratégicas da comunidade, «num sinal claro de transparência e promoção do envolvimento e participação ativa dos cidadãos».

A sessão é aberta ao público e terá intervenções que ajudarão a traçar os grandes objetivos da candidatura socialista e os eixos fundamentais da proposta que Eduardo Oliveira pretende levar às autárquicas deste ano.

Recorde-se que, no início de junho, o ciclista Filipe Brito foi anunciado como mandatário desportivo, sendo, para já, um dos nomes conhecidos.

Sob o lema “A Mudança”, o candidato do PS defende, por exemplo, o papel ativo do poder local na resolução do problema da habitação; a cooperação com IPSS para aumentar a resposta social; melhores condições de saúde, através da construção de um novo hospital; a revitalização do comércio tradicional e a aposta na formação qualificada de mão de obra; a melhoria da rede viária, do estacionamento e dos transportes públicos, com estudos para um sistema de metro de superfície.