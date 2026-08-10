No passado mês de julho, a TMG Automotive foi homenageada com o Prémio do Investidor Transatlântico, atribuído pela Portugal-US Chamber of Commerce, associação com sede em Nova Iorque.

A distinção decorre do reconhecimento pela contribuição da empresa, que tem sede em Vale de S. Cosme, para o fortalecimento da relação económica entre Portugal e os Estados Unidos, país onde a TMG tem em curso uma parceria com uma empresa americana.

O prémio foi entregue a Isabel Furtado e reflete o compromisso da TMG Automotive com a inovação, o crescimento internacional e o investimento, construído sob uma herança de quase um século de excelência industrial.

Com uma forte presença nos Estados Unidos e investimentos contínuos em tecnologia e soluções materiais avançadas, a empresa famalicense mantém o foco na inovação, na criação de valor a longo prazo e no fortalecimento da colaboração transatlântica.

Esta distinção reconhece “não apenas a nossa jornada internacional, mas também a visão, resiliência e liderança que continuam a moldar o nosso caminho em direção ao futuro”, escreve a empresa numa publicação nas redes sociais.

Fundada em 1979, a Portugal-US Chamber of Commerce, “liga” investidores e empresas norte-americanas a oportunidades em Portugal, bem como apoia empresas portuguesas no processo de expansão para o mercado dos EUA.

(foto reprodução Facebook Portugal-US Chamber off Commerce).