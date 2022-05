Famalicão: Isabel Furtado termina mandato na COTEC

O empresário e militante famalicense é o mandatário concelhio de Jorge Moreira da Silva, candidato à liderança nacional do PSD.

O anúncio foi feito esta quarta-feira e, em nota enviada à redação, David Vieira de Castro justifica o seu apoio porque acredita que Moreira da Silva, «um famalicense de gema, potencia a esperança na construção de um partido mais moderno e, assim, um Portugal , mais justo mais próspero e mais social».

O mandatário concelhio, vê no candidato «a capacidade de agregar o partido e de implementar medidas e políticas que agreguem cada vez mais simpatizantes e cidadãos ao espaço que os fundadores do PSD sempre idealizaram. Um PSD inclusivo com todos aqueles que respeitam os valores fundamentais do Homem Humanista».

Por isso, prossegue David Vieira de Castro, «é com profundo orgulho bairrista e com intensa convicção, que não só apoio o Jorge Moreira da Silva como me disponibilizei para ser seu mandatário concelhio. Que sorte para o País poder contar com este bravo e bem preparado “jovem” de 51 anos».