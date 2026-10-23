Na noite desta sexta-feira há teatro na Casa do Artista Amador de Famalicão. A companhia Flagrante vai entrar em palco para apresentar “Isto não era para ser um poema”.

Esta experiência vai envolver 10 pessoas que sobem ao palco para partilhar memórias da Casa do Artista Amador onde cada história deixa uma palavra para a pessoa seguinte, criando uma cadeia de palavras e emoções. Enquanto o público recorda, em Flagrante vai transformando essas memórias em poesia.

Este promete ser um espetáculo onde ninguém está apenas a assistir, está também a participar. A entrada é livre.

Sábado é dia de concerto, pelas 21h00, com uma fusão do rock alternativo com o techno e a atmosfera do hip-hop dos Trip Gone Wrong. Para os acompanhar vão também subir ao palco os Heavy Ocean que combinam a força do post-metal com a melancolia do post-rock. A entrada para os espetáculos tem um custo de 7 euros.

Para mais informações ou reservas, contacte 969 489 422.