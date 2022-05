Famalicão: iTechStyle Awards premeiam Louropel na categoria “Acessórios”

A Louropel, empresa de produção de botões de Vila Nova de Famalicão, foi galardoada na categoria “Acessórios”, que premeia a qualidade e inovação do produto da empresa com sede no Louro. A distinção foi entregue na noite desta quinta-feira no decurso da Conferência Internacional do Têxtil e Vestuário – iTechStyle Summit, que está a decorrer até esta sexta-feira, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.

Organizado pelo CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal com o apoio do Município de Famalicão – Cidade Têxtil, no iTechStyle Summit têm sido debatidas as tendências atuais, estratégias, oportunidades e desafios com foco em áreas como a sustentabilidade e economia circular, digitalização e indústria 4.0, performance e saúde e bem-estar, com académicos e empresários a partilharem e aprofundarem contributos para o futuro do têxtil e vestuário.

«O CITEVE, a partir de Famalicão, tem promovido uma trajetória de evolução do setor e contribuído de forma decisiva para contrariar aquela ideia de que o têxtil em Portugal teria os dias contados. Esta conferência, que tem como temática a sustentabilidade, é um bom exemplo desta permanente atenção e adaptação do setor à economia global» disse o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, no decorrer do jantar de Gala de atribuição dos iTechStyle Awards.