Famalicão: Iván Jaime confirmado no FC Porto

Até 2050, a Continental pretende utilizar materiais 100 por cento recicláveis em pneus. Na atualidade, a fábrica de Lousado produz o UltraContact NXT, o pneu da série mais sustentável do mercado. Tem uma quota de até 65% de materiais renováveis, reciclados e com certificação de balanço de massa. Até 28% deste valor, corresponde a materiais certificados pelo ISCC PLUS, certificação que a empresa recebeu recentemente.

A Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono (ISCC PLUS) atesta os padrões especiais de sustentabilidade e confirma, também, «a transparência relativamente à rastreabilidade da matérias-primas utilizadas nos processos de produção de pneus». Ao certificar as matérias-primas, a Continental «pode garantir a completa rastreabilidade dos materiais provenientes de origens sustentáveis», consta de comunicado enviado à imprensa.

«A certificação sublinha o nosso forte compromisso com a sustentabilidade e a transparência ao longo de toda a cadeia de fornecedores, permitindo a introdução de cada vez mais novos materiais sustentáveis», assume Jorge Almeida, vice-presidente para a Sustentabilidade do Setor de Pneus da Continental. Alargar a certificação ISCC PLUS a outras fábricas de pneus do grupo é o próximo objetivo.

O UltraContact NXT, o pneu mais sustentável até à data da empresa, é produzido em Lousado. «Estou muito orgulhoso do desempenho da nossa equipa e da grande evolução que estamos a fazer na área da sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de valor, e não apenas na nossa fábrica. O sucesso na nossa certificação ISCC PLUS é outro grande exemplo», afirma, por seu turno, Pedro Carreira, CEO da fábrica de pneus de Lousado.

O ISCC PLUS é um sistema de certificação voluntário reconhecido internacionalmente. Aplica-se à bioeconomia e à economia circular e certifica matérias-primas não convencionais, como por exemplo alimentos, rações, produtos químicos, plásticos, embalagens, têxteis. Os critérios exigidos para esta certificação incluem o rastreamento das matérias-primas, o cumprimento das normas ambientais, protegendo ecossistemas, garantindo o cumprimento dos direitos laborais e humanos e promovendo o desenvolvimento económico sustentável.

Deste modo, a Continental está a trabalhar intensamente para mudar o maior número possível de matérias-primas na produção para materiais sustentáveis. As matérias-primas que poderão, no futuro, ser utilizadas na produção de pneus incluem resíduos agrícolas, como as cinzas de cascas de arroz, borracha provenientes da planta dentes-de-leão, borracha reciclada ou de garrafas PET. A cerficação da fábrica de Lousado é, por isso, mais um passo determinante no caminho da Continental para utilizar mais de 40 por cento de materiais renováveis e reciclados nos seus pneus até 2030 e para se tornar completamente neutra para o clima até 2050, altura em que todos os pneus novos da Continental deverão ser fabricados com materiais 100% sustentáveis.

Na fábrica de Lousado são produzidos pneus para automóveis de passageiros, máquinas agrícolas e veículos todo-o-terreno. Com uma história em Portugal que remonta há mais de 30 anos, o Grupo Continental inclui as empresas Continental Mabor, Continental Pneus, Continental ITA, Continental Solution Center, Conitnental Lemmerz, Conitnental Engineering Servies e Continental Advanced Antenna. No conjunto das sete empresas o Grupo Continental emprega mais de 3700 colaboradores.