Famalicão: Iván Jaime eleito o Jogador Jovem da Liga Bwin

Treze freguesias de Vila Nova de Famalicão vão receber um reforço financeiro num valor próximo dos 285 mil euros para obras. Paralelamente a este investimento financeiro do Município, também foram aprovados, na última reunião do executivo, a 22 de junho, apoios não-financeiros a quatro localidades.

Esta nova parcela de investimento municipal abrange as freguesias de Brufe, Cruz, Fradelos, Landim, Mogege, Nine, Oliveira Santa Maria, Requião, e as Uniões de Freguesia de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures, Antas e Abade de Vermoim, Esmeriz e Cabeçudos, Gondifelos, Cavalões e Outiz, e Vale São Cosme, Telhado e Portela. O apoio financeiro será canalizado para obras de alargamento, requalificação e pavimentação de ruas, requalificações de edifícios e espaços públicos, execução de muros, reabilitação de paragens de autocarro, instalação de caixas multibanco, entre outros.

Os apoios não-financeiros serão vertidos em equipamentos biosaudáveis nas freguesias de Castelões, Landim e Mogege, e na elaboração do projeto para um elétrico no futuro parque de lazer de Vilarinho das Cambas.

«São apoios que fazem toda a diferença na qualidade de vida dos cidadãos», considera o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, assumindo que o investimento «reflete, mais uma vez, o compromisso da autarquia para com as Juntas de Freguesia».

Recorde-se que o roteiro Presidência de Proximidade levou o edil a percorrer todas as freguesias do concelho, acompanhado pelo executivo local, ouvindo e constatando no terreno «as reais necessidades do território, numa filosofia de presidência ‘além portas’», buscando opiniões e contributos da população, «num exercício de gestão municipal aberta e inclusiva», considera Mário Passos.