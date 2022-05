Famalicão: Já é possível ver como vai ficar a sede da Banda de Arnoso

Na noite desta segunda-feira, na conclusão da jornada 33, o FC Famalicão foi vencer, 3-2, ao Jamor. O final da partida com o Belenenses SAD foi muito emotiva, mas o resultado faz prova da melhor equipa em campo, embora na primeira parte não tenha estado bem.

Um autogolo de Alex Nascimento, instantes antes do apito para o intervalo, quando tentava impedir que um cruzamento chegasse a um contrário, valeu ao Belenenses SAD, a vantagem ao intervalo sobre o FC Famalicão.

Para a segunda parte, a equipa de Rui Pedro Silva trouxe mais velocidade, mas teimava em falhar na definição dos lances nas proximidades da baliza contrária, mas aos 57 minutos, Cádiz trabalhou bem na esquerda do ataque e, depois de ultrapassar dois contrários, atirou ao poste. Mais tarde, é Heriberto a aparecer ao segundo poste, mas a rematar por cima após cruzamento de Cádiz.

O Famalicão já jogava, praticamente, no meio campo contrário e ameaçava o empate, como aconteceu aos 64 minutos: Cádiz amortece para Marín que conclui com um remate perigoso que encontra pelo caminho as costas de Carraça. As ameaças eram já várias até que, aos 67 minutos, numa boa jogada coletiva pela esquerda a bola é tocada para Marín (na foto) que não perdoou e igualou o jogo.

O Belenenses SAD tentou, a partir deste momento, nova reação no jogo e teve um assomo perigoso junto da baliza de Júnior. A resposta do Famalicão foi pronta e, agora, na conclusão de uma jogada pela direita, Bruno Rodrigues, que acabara de entrar no jogo fez golo na primeira vez que tocou na bola, decorria o minuto 76.

Estava operada a reviravolta no marcador, construída – após bonito passe de Pêpê – por dois jogadores que acabavam de entrar no jogo: assistência de Banza e finalização de Bruno Rodrigues. Já perto do final do encontro, Heri disparou colocado… mas o terceiro golo voou sobre a barra contrária.

A equipa famalicense tinha o jogo seguro mas, já nos descontos, a B-SAD logrou empatar, por Baraye. A resposta foi pronta e, aos 90+5, Pêpê (o melhor em campo) fez o terceiro para o Famalicão e repôs justiça no marcador. E o apito final não chegou sem mais um susto, com o Belenenses SAD a festejar o empate, mas o lance foi invalidado por claro fora de jogo.

O FC Famalicão, que joga o último jogo do campeonato no próximo domingo, às 18 horas, na receção ao Braga, subiu ao décimo segundo lugar, com 36 pontos.

Já o Belenenses SAD, último com 25 pontos, deixa para a última jornada a decisão do seu futuro na primeira liga de futebol.