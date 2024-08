Nancy Vieira, uma das vozes mais representativas de Cabo Verde, será a próxima artista a subir ao palco do Devesa Sunset na sexta-feira, 16 de agosto, ao final da tarde. Conhecida como herdeira de Cesária Évora, Nancy mistura tradição e novos sons de Cabo Verde, combinando morna, samba, fado e batuque com tons de jazz, presentes no seu mais recente álbum “Gente”, que apresentará no evento.

O Devesa Sunset, promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão desde 2015, acontece todas as sextas-feiras de agosto, proporcionando um ambiente descontraído que une cultura e natureza. No passado dia 9 de agosto, o evento contou com a atuação dos Flyte, projeto indie/folk britânico, que atraiu centenas de pessoas ao Parque da Devesa.

Os concertos, de entrada livre, têm lugar junto ao lago do parque, sempre às 19h00.