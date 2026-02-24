Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a curta viagem até Vila do Conde

O Team Transfradelos estará no arranque do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com três duplas – Tiago Reis/Paulo Fiúza, Daniel Silva/Gonçalo Magalhães e Edgar Reis/Fábio Ribeiro – todas com carros MMP, da categoria Challenger T3. A jornada de abertura – Baja TT Montes Alentejanos – começa sexta-feira e termina domingo.

Os pilotos da Transfradelos prometem colocar a equipa na luta por posições de destaque nesta primeira etapa. Sobre a escolha dos veículos da categoria Challenger T3, «representa o compromisso com a competitividade e a fiabilidade». Recorde-se que Tiago Reis conquistou o título nacional nesta categoria no último ano, seguido de Daniel Silva, também piloto do Team Transfradelos, equipa que trouxe para Famalicão o título absoluto por equipas no CPTT.

«Queremos lutar por vitórias e preparamos a temporada para estar novamente entre os pilotos mais competitivos da nossa categoria e do campeonato», garante Tiago Reis. Também Daniel Silva parte «com boas expectativas, tendo em conta que acabámos o ano num bom ritmo competitivo». Edgar Reis surge com a mesma ambição, prometendo «dar o melhor e estar entre os mais rápidos da nossa categoria».

A Baja TT Montes Alentejanos faz parte do calendário nacional, que inclui outras rondas emblemáticas, como a Baja TT Castelo Branco (abril), a Baja TT Norte de Portugal (maio), o Raid Ferraria, a Baja TT Reguengos-Mourão, a Baja Portalegre 500 e a Baja de Lagos, no final da época.