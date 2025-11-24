Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a deslocação a Moreira de Cónegos

Depois de eliminar o Estoril da Taça de Portugal, o FC Famalicão prepara o regresso à I Liga. No próximo sábado, às 15h30, visita o Moreirense em partida da décima segunda jornada da I Liga.

Os bilhetes para este encontro estão à venda na Loja Oficial, sob as seguintes condições: bilhete – 10 euros (venda até às 12 horas de sábado); bilhete e transporte – 15 euros (marcação de transporte até às 12 horas de sexta-feira).

Famalicão: Engenho aprova plano de atividades e orçamento para o próximo ano

Os associados da Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este aprovaram, por unanimidade, o plano de atividades e orçamento para o próximo ano.

Reunidos em Assembleia Geral, na manhã do passado domingo no Centro de Apoio Comunitário, tomaram conhecimento das linhas gerais do documento que são uma continuidade do trabalho desenvolvido durante o ano ainda em curso. Assegurar o bom funcionamento das diferentes respostas sociais e serviços com níveis de elevada qualidade para todos; dar continuidade a projetos e ações em curso, bem como «garantir a sempre difícil sustentabilidade financeira, organizacional e funcional da instituição», são os grandes propósitos da direção, conforme refere o presidente, Manuel Augusto de Araújo. O dirigente acredita que «com pragmatismo, o essencial é chegar ao fim do mês e pagar os vencimentos aos quase 100 colaboradores», bem como honrar compromissos com fornecedores e a banca «que têm sido sistematicamente amortizados».

Tendo em vista aproveitar as oportunidades do PARES, Portugal 20/30 e o PRR, a instituição vai apresentar candidaturas para ampliar a modernizar o Centro de Apoio Comunitário e Creche de Arnoso Santa Eulália, climatizar equipamentos e melhorar espaços exteriores. Está, também, previsto o alargamento da Comunidade de Energia Renovável em parceria com a CEVE, a abertura à comunidade do serviço “Oficina da Criança” para crianças com problemas de Atraso Global de Desenvolvimento, assim como outros serviços como Ações de Formação Modular para ativos empregados e desempregados e instituições/empresas, CLDS 5G a executar em todo o Município, entre outros protocolizados com a Câmara Municipal e Centro de Emprego/IEFP.

Em termos orçamentais, com as comparticipações do Governo, ainda abaixo dos custos reais de praticamente todas as respostas sociais protocoladas, assim como o aumento previsto do salário mínimo mensal para 920 euros, obriga a Engenho a funcionar «sem a mínima folga orçamental». A instituição confia que estas questões estruturais sejam devidamente acauteladas no processo de negociação entre os representantes do setor social e o Governo através do compromisso de cooperação anualmente celebrado entre as partes.

Três detenções por condução sob o efeito do álcool

Durante este fim de semana, nas cidades de Famalicão e Guimarães, a PSP deteve três pessoas, com 44, 58 e 20 anos de idade, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Submetidos ao teste acusaram uma TAS entre 1,67 e 1,80 g/l no sangue.

Dois dos detidos estiveram envolvidos em acidentes de viação.

Famalicão: Mais de 300 empresas premiadas pela sustentabilidade e inovação

O mérito empresarial famalicense volta a ser reconhecido na segunda edição da Gala Created IN, marcada para esta quinta-feira, 27 de novembro, no Palácio da Igreja Velha, em Vermoim.

A iniciativa municipal vai distinguir mais de 300 empresas que se destacam nos domínios da sustentabilidade e da inovação, reforçando o seu compromisso com um desenvolvimento económico responsável e orientado para o futuro.

Os Diplomas de Reconhecimento Empresarial nas áreas da Sustentabilidade (Económica, Social e Ambiental) e da Inovação serão entregues a cerca de 300 empresas; já o “Prémio Sustentabilidade & Inovação | Created IN”, o galardão mais alto que reconhece o desempenho de excelência nas quatro áreas de avaliação e nos critérios definidos pelo júri do prémio, será entregue a 15 empresas. Recorde-se que o concelho de Famalicão tem um universo aproximado de 16300 empresas.

A iniciativa sublinha a aposta do município «em políticas que impulsionam a competitividade, a criação de valor e a dupla transição (digital e climática) das empresas do concelho». Com esta gala, a Câmara Municipal de Famalicão «reforça o seu compromisso em valorizar e promover boas práticas empresariais, incentivando o desenvolvimento de uma economia mais forte, responsável e preparada para os desafios futuros»

«Temos sido exemplo e queremos continuar a estar ao lado das empresas para que tenham condições de criar, inovar e estar na linha da frente no desenvolvimento de produtos e de novas formas de produção, para que Famalicão continue a ser uma locomotiva do desenvolvimento nacional», aponta o presidente de Câmara Municipal. Mário Passos reforça que os galardões prestam o reconhecimento «pelo enorme contributo que o tecido empresarial do concelho tem dado para o aumento da capacidade de inovação e competitividade do território, promovendo riqueza e emprego qualificado».

As distinções são atribuídas por um júri independente, constituído por personalidades da Universidade do Minho, Universidade Lusíada, CESPU e IPCA, seguindo os critérios de avaliação e seleção definidos no Normativo Created IN Famalicão.

Famalicão: Jantar de Natal socialista é a 22 de dezembro

O Partido Socialista realiza, no dia 22 de dezembro, o jantar de Natal, um momento de convívio e de união entre militantes, simpatizantes e amigos.

O jantar está marcado para as 19h45, na Quinta do Outeirinho, com o PS a convidar todos os interessados a juntarem-se a este momento de confraternização e partilha.

As inscrições decorrem até ao dia 17 de dezembro, podendo ser feitas com os responsáveis de freguesia do PS ou através do e-mail Famalicao@ps.pt. O custo é de 25 euros por pessoa.

Famalicão: Tiago Reis vence última prova do nacional de todo-o-terreno

Tiago Reis venceu, no passado fim de semana, a Baja de Lagos, última prova do campeonato de Portugal de todo-o-terreno, que consagrou Gonçalo Guerreiro (Polaris Rzr) como novo campeão nacional da modalidade. O famalicense, navegado por Paulo Fiúza, bateu Daniel Silva/Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max) por 1.36,6 minutos.

Tiago Reis impôs-se ao longo dos dois setores seletivos, repetidos sábado e domingo, após um prólogo muito disputado cujo triunfo sorriu a Guerreiro que precisava apenas de somar cinco pontos para assegurar a conquista do campeonato. Se por um lado Guerreiro adotou uma estratégia segura, evitando riscos desnecessários, o famalicense, por seu lado, assinou uma vitória sólida na Baja TT Lagos, demonstrando uma rápida adaptação ao MMP.

O vencedor da prova, Tiago Reis, ficou feliz com o triunfo. «Apesar de esta semana não ter estado a 100% fisicamente, estive bastante doente, conseguimos chegar ao Algarve e vencer a corrida o que nos deixa muito satisfeitos. Parabéns a toda a equipa e à MMP pelo excelente trabalho».

 

Famalicão: “Ficção e realidade” encerra o ciclo de tertúlias dedicado a Camilo Castelo Branco

No ano do bicentenário do nascimento de Camilo Castelo Branco, a CCDR NORTE promove, no dia 26 de novembro, quarta-feira, pelas 21h, na Fundação Cupertino de Miranda, a 5.ª e última tertúlia do ciclo dedicado a Camilo Castelo Branco, sob o tema “Ficção / Realidade”.

A sessão contará com as intervenções de Abel Barros Baptista, ensaísta e professor universitário; João Paulo Braga, investigador e conhecedor da obra camiliana; Tânia Furtado Moreira, doutorada em Camilo Castelo Branco e consultora científica do bicentenário do escritor. A moderação estará a cargo de Célia Machado, da Fundação Cupertino Miranda.

O ciclo de tertúlias, integrado na programação “Camilo 200 a Norte”, celebra o prazer da leitura e propõe uma redescoberta contemporânea da sensibilidade camiliana, marcada por inquietação, intensidade e uma profunda ligação ao território.

Com curadoria de Jorge Sobrado, as tertúlias camilianas percorreram diferentes cidades da Região Norte, evocando o legado literário e cultural de Camilo Castelo Branco e promovendo o diálogo entre especialistas, leitores e comunidades locais.

A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia online: https://forms.office.com/e/XmsuHsJ7xk