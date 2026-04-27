O FC Famalicão está de regresso a casa para, no sábado, receber o SL Benfica. A partida está marcada para as 18 horas e os bilhetes são exclusivamente para sócios do Famalicão, sob as seguintes condições: 10 euros, com a quota 4 regularizada, para a Bancada Placard.pt; a venda decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=3895
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 16 horas. A Loja Oficial estará encerrada na próxima sexta-feira.
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Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Benfica
O FC Famalicão está de regresso a casa para, no sábado, receber o SL Benfica. A partida está marcada para as 18 horas e os bilhetes são exclusivamente para sócios do Famalicão, sob as seguintes condições: 10 euros, com a quota 4 regularizada, para a Bancada Placard.pt; a venda decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=3895