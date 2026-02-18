Na noite da próxima segunda-feira, o Casa Pia visita o Estádio Municipal, em partida da 23.ª jornada da Liga Portugal Betclic. O jogo está marcado para as 20h15 e o Famalicão já tem à venda os bilhetes a 5 euros, para sócios com a quota 1 regularizada, para a Bancada Placard.pt
Para o público a entrada tem um custo de 10 euros. A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/3OxTbHT
O FC Famalicão recorda que é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e que apenas os lugares anuais são transmissíveis
Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Casa Pia
