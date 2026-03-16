Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Nacional

Na tarde do próximo sábado, às 15h30, o FC Famalicão recebe o CD Nacional, partida da 26.ª jornada I Liga, que terá lugar no Estádio Municipal.

O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes, mediante as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 2 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público: 10 euros.

A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou no portal da Smartfan

Quem efetuou a compra de bilhete na campanha “2 Jogos por 1” (promovida antes do jogo com o FC Arouca) deverá utilizar o mesmo ingresso; é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis

No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 13h30.