Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Rio Ave

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão anuncia como prioridade do seu programa a valorização e o apoio aos cuidadores informais, porque «são eles que, todos os dias, cuidam de quem mais precisa, muitas vezes sem apoio, sem descanso e sem reconhecimento».

Entre as principais medidas, destaca o programa municipal de apoio a cuidadores informais, com a missão de reconhecer, valorizar e apoiar, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida. O programa será desenvolvido em articulação com entidades locais, como a Casa da Memória Viva e a Cuidar Maior, reforçado por medidas complementares nacionais.

O gabinete municipal de apoio ao cuidador informal, que funcionará como atendimento e acompanhamento, é outra proposta para fornecer informação, aconselhamento jurídico e social, apoio psicológico e orientação sobre recursos disponíveis.

O candidato, que é também profissional de saúde, reconhece que «os cuidadores informais são o alicerce invisível do cuidado a familiares e pessoas dependentes. São homens e mulheres que, muitas vezes em silêncio, dedicam a sua vida a cuidar, enfrentando desafios físicos, emocionais e financeiros», refere.

O socialista também promete avançar, caso seja eleito, com a rede de “Respiro Familiar”, em parceria com as IPSS locais, de estruturas temporárias que permitam aos cuidadores ter momentos de descanso, sem comprometer o cuidado prestado aos seus familiares. Também consta do programa o cartão do cuidador municipal, em colaboração com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), que garantirá benefícios no acesso a bens e serviços no comércio local.

No comunicado enviado à redação, Eduardo Oliveira garante que as propostas não são meras promessas. São «um compromisso de vida. Enquanto profissional de saúde, conheço as dores, os sacrifícios e as dificuldades dos cuidadores informais e sei o que é estar na linha da frente no cuidado às pessoas. No futuro de Vila Nova de Famalicão, ninguém ficará esquecido».