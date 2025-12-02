Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao SC Braga

Na noite do próximo sábado, às 20h30, o FC Famalicão recebe o SC Braga, partida da 13.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Os bilhetes já estão à venda, sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 11 regularizada, para a Bancada Placard.pt, tendo a possibilidade de comprar um bilhete de acompanhante por cinco euros; a venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/3XZQlgf
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 18h30.

Na classificação, a equipa de Hugo Oliveira é quinta classificada, com 20 pontos, seguida dos bracarenses, com menos um ponto.

Famalicão: Desfile de Natal do CHEGA é no próximo domingo

Na tarde do próximo domingo, a partir das 17 horas, a comissão política do CHEGA promove o desfile “Chega de Motards: Feliz Natal”. O ponto é no estacionamento do campo da feira, junto ao acesso aos Bombeiros Voluntários de Famalicão, onde os participantes se concentrarão para dar início a um percurso animado e iluminado pelas luzes de Natal. Com motos enfeitadas a rigor, o evento promete transformar as ruas de Famalicão num espetáculo de cor, som e alegria, culminando com um momento de confraternização que celebra a época festiva.

«É com grande entusiasmo que convidamos todos a juntarem-se a nós neste desfile único. Venham de moto, venham a pé, mas venham celebrar o Natal à CHEGA. A vossa presença é o nosso maior presente», convida Pedro Alves, presidente da comissão política.

Para mais informações ou inscrições deve contactar a Comissão Política Concelhia do CHEGA Famalicão através do site oficial www.chegavnf.com.

Famalicão: PSP detém condutores sob efeito do álcool

No último fim de semana, a PSP deteve três cidadãos com 27, 29 e 50 anos, nas cidades de Vila Nova de Famalicão e Braga, por condução sob efeito do álcool com uma taxa superior à permitida por lei, tendo acusado valores entre 2,72 e 1,40 gramas por litro de sangue.

Um dos detidos esteve envolvido num acidente de viação. Os três foram notificados para comparecer junto dos respetivos Tribunais de Famalicão e Braga.

Famalicão: Colheita de sangue em Requião

No próximo domingo, entre as 9 e as 12h30, há uma dádiva de sangue no pavilhão multiusos de Requião. Pode doar sangue qualquer pessoa entre os 18 e 65 anos, com peso igual ou superior a 50kg e estilos e hábitos de vida saudáveis.

Esta ação solidária é realizada pela Associação de Dadores de Sangue, com a recolha a cargo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e o apoio da Junta de Freguesia.

Famalicão: Equipa feminina do GD Natação garante manutenção na 2.ª divisão com subida de dois lugares

No passado fim de semana, a equipa feminina do GD Natação garantiu a manutenção na 2.ª divisão de clubes ao conquistar o nono lugar, melhorando o resultado do ano passado onde foi décima primeira.

Patenteando um elevado espírito de união, consistência competitiva e várias performances de realce, as famalicenses somaram 256 pontos, consolidando o GDN Famalicão como uma das equipas mais competitivas entre as 24 formações presentes. Os bons resultados individuais e coletivos permitiram não só a manutenção como também a subida de dois lugares no ranking nacional.

O nono lugar alcançado num campeonato extremamente competitivo, «reflete o trabalho contínuo da secção de natação do clube, o empenho das atletas e o acompanhamento técnico que tem permitido ao GDN manter-se de forma consistente entre as melhores equipas nacionais», elogia a direção que felicita todas as nadadoras «pelo esforço e pelo orgulho que continuam a dar a Famalicão e à natação famalicense».

 

Famalicão: PS propõe acesso a documentos municipais com maior antecedência

O Partido Socialista apresentou uma proposta para «reforçar a qualidade da governação local». A medida propõe o alargamento do prazo de distribuição da Ordem do Dia para sete dias antes de cada reunião ordinária, «garantindo aos vereadores o tempo adequado para análise dos temas, bem como a disponibilização dos respetivos documentos em suporte digital, pela Divisão Administrativa e Financeira (DAF), em simultâneo».

O partido sugere que a documentação seja disponibilizada pelo DAF «em local apropriado para consulta em suporte físico, quando diga respeito a processos disciplinares, documentos com dados pessoais legalmente protegidos e documentos que identifiquem pessoas ou localizações, cuja reserva seja considerada de interesse municipal».

A proposta vai, ainda, no sentido de que a deliberação sobre matérias como Planos Municipais de Ordenamento do Território (Plano Diretor Municipal, Plano de Urbanização e Plano de Pormenor) ou Orçamento do Município, a documentação seja distribuída com uma antecedência de 15 dias a todos os membros do órgão. As medidas contemplam, ainda, o acompanhamento contínuo de todas as matérias e estudos decisivos para a formação do conteúdo final do Plano Municipal de Ordenamento do Território e a distribuição de propostas para aprovação de Instrumentos de Prestação de Contas do Município aos vereadores com a antecedência mínima de dez dias.

Para as propostas que versem sobre Regulamentos Municipais, o PS pede a sua distribuição com a antecedência mínima de quinze dias, quando esteja em causa a aprovação de novos regulamentos, ou dez dias, no caso de alterações a documentos em vigor.

Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS e vereador, diz que com estas medidas, «zelamos pela transparência, dando tempo de trabalho aos vereadores de oposição para analisar os dossiês e poderem também acrescentar sugestões para os melhorar».

Famalicão: AC Vermoim vota contas e plano de atividades para o próximo ano

A Associação Cultural de Vermoim reúne em Assembleia Geral, na manhã do dia 28 de dezembro, na Casa Associativa da freguesia. A reunião começa às 10 horas e os sócios são chamados a analisar e votar as contas de 2024, bem como o plano de atividades para o próximo ano.

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos associados, a Assembleia realiza-se trinta minutos depois com os sócios presentes.