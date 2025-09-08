Depois dos compromissos das seleções nacionais, a Liga Portugal Betclic regressa no próximo sábado, 13 de setembro, com o Famalicão a receber o Sporting Clube de Portugal. A partida da 5.ª jornada está agendada para as 20h30 horas, no Estádio Municipal, e a venda de bilhetes é exclusiva para os sócios do emblema famalicense, com bilhete a 10 euros, com a quota 8 regularizada, para a Bancada Placard.pt. A venda decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/47xNVeY
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis.
No dia do jogo, a bilheteira do Estádio Municipal (caso ainda existam bilhetes para venda) abre a partir das 16h30.
Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Sporting
Depois dos compromissos das seleções nacionais, a Liga Portugal Betclic regressa no próximo sábado, 13 de setembro, com o Famalicão a receber o Sporting Clube de Portugal. A partida da 5.ª jornada está agendada para as 20h30 horas, no Estádio Municipal, e a venda de bilhetes é exclusiva para os sócios do emblema famalicense, com bilhete a 10 euros, com a quota 8 regularizada, para a Bancada Placard.pt. A venda decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/47xNVeY