Famalicão: Já foi instalado sistema para controlar e impedir automóveis na Praça D.Maria II

O Clube de Rugby de Famalicão realiza no dia 8 de junho, no campo do GRAL, um Torneio de Sevens (adultos) e um Open Rugby aberto aos mais jovens.

O Open vai decorrer durante a manhã com crianças e adolescentes de várias associações, instituições e escolas do concelho. Esta iniciativa é, também, aberta a todos aqueles que queiram perceber melhor o jogo usando uma abordagem didática e divertida.

Da parte da tarde, decorre o habitual torneio de Rugby de 7, escalão sénior, com as presenças do Agrária de Coimbra, Guimarães Rugby, UTAD, Les Blues (equipa formada por alunos essencialmente franceses da CESPU) e duas equipas dos Espartanos, equipa formada por atletas do Clube de Rugby de Famalicão e da Escolinha de Rugby da Trofa. O CRF aguarda, ainda, a confirmação de mais duas equipas, perfazendo um total de oito formações, com um número de atletas previsto entre os 100 e os 120. Será uma tarde repleta de jogos e, garantidamente, de muita diversão, quer para os atletas, quer para o público,

As entradas para estas duas iniciativas são grátis.

Durante todo o dia, será feita uma recolha de bens alimentares e de higiene pessoal, que serão entregues depois a uma associação.