Famalicão: Já foram recolhidas 13 toneladas de cápsulas de café para reciclagem

“Sonetário” é um trabalho artístico da autoria de Pedro Proença e encontra-se exposto na galeria municipal, Ala da Frente, em Vila Nova de Famalicão, até dia 9 de fevereiro do próximo ano. A inauguração aconteceu no passado sábado, 19 de outubro, com a presença do artista.

A nova exposição da galeria municipal volta a contar com curadoria de António Gonçalves. Segundo o artista, as obras “resultam do trabalho desenvolvido com base no modelo do soneto e, em particular, com base no trabalho do psiquiatra americano Merrill Moore, que serviu de foco de interesse para Pedro Proença fomentar a ideia de sonetos e imagens que partilhem um mesmo espaço nas páginas de um livro”.

O artista Pedro Proença levanta um pouco o véu sobre os elementos que o inspiraram na criação de “Sonetário”. “Há algo de enigmático, hierático e sacerdotal nos livros”, explica. “As imagens devolvem-nos algo de concreto e universal ante os mecanismos de abstração próprios da escrita e da linguagem verbal”.

A exposição “Sonetário” de Pedro Proença tem entrada livre e poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das 10h00 às 17h30, e aos fins-de-semana das 14h30 às 17h30, no espaço da Ala da Frente, localizado no Palacete Barão da Trovisqueira (Museu Bernardino Machado), na rua Adriano Pinto Basto, em Vila Nova de Famalicão.