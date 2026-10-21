O árbitro da AF Santarém, Hélder Carvalho, é o escolhido para dirigir o jogo da nona jornada entre vilacondenses e famalicenses. Na partida marcada para as 18 horas de domingo, são assistentes Alexandre Ferreira e André Botelho e Carla Pinhão o 4.º árbitro. No VAR, Manuel Mota e no AVAR, Paulo Miranda.

O FC Famalicão vai a jogo depois da saída de Carlos Carvalhal e, por enquanto, ainda não foi assumido o nome do sucessor. Enquanto não acontece, é Ricardo Silva que está a treinar a equipa.

O Rio Ave anda mais animado depois de Vasco Seabra ter assumido o comando técnico. Na classificação, as duas formações somam 7 pontos.