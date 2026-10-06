O Centro de Atletismo de Famalicão, que vai ser inaugurado ainda este ano, já tem provas agendadas. Em junho do próximo ano, 2027, realizam-se os Campeonatos Nacionais sub-16, nos dias 5 e 6; o Campeonato Nacional de Clubes – 3.ª Divisão, nos dias 12 e 13. Nos dias 26 e 27 do mesmo mês recebe a prova mais importante do calendário da Federação Portuguesa de Atletismo: o Campeonato Nacional de Clubes – 1.º e 2.ª Divisões.

No Centro de Atletismo de Famalicão ultimam-se as últimas intervenções para que o espaço possa ser inaugurado. Atualmente está a ser colocado o tartan, processo que sofre algum atraso perante as condições climatéricas que têm sido instáveis nos últimos dias.

Esta infraestrutura que está a ser edificada no lugar de Talvai, representa um investimento municipal superior a 6 milhões de euros, num terreno com cerca de 30 mil metros. Vai permitir a prática de 23 disciplinas; tem uma pista de atletismo de oito corredores e relvado interior, bancadas e vários edifícios de apoio e balneários. Os trabalhos contemplam a valorização da zona envolvente, que incluirá um percurso de aquecimento em saibro e respetiva iluminação, bancada descoberta, parque de estacionamento e arruamentos.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão é o concelho com mais atletas federados do distrito de Braga, cuja associação vai mudar a sede para o Centro de Atletismo.