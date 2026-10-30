Já está a decorrer a votação online para distinguir o “Evento Desportivo do Ano”, único prémio do júri da Gala do Desporto de Famalicão selecionado pelo público. E os candidatos são… Rali de Famalicão 2025 (Associação Team Baia), Famalicão Dança 2025 (Gindança – Associação de Ginástica e Dança de Famalicão) e LAP50 Ultra Trail by Rotary Famalicão (Rotary Clube de Vila Nova de Famalicão).

A votação decorre até às 24h00, de 5 de novembro (quinta-feira), no portal www.famalicaodesportivo.pt.

Além deste prémio, será ainda atribuído o galardão do júri nas categorias “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” e “Prémio Excelência”.

A décima primeira Gala do Desporto de Famalicão realiza-se na noite de 8 de novembro, a partir das 21h00, no Pavilhão Municipal de Famalicão e com transmissão em direto no Facebook da autarquia famalicense (www.facebook.pt/municipiodevnfamalicao) ou acedendo à página www.famalicao.pt.

Serão homenageados 245 atletas, 10 treinadores e 10 equipas pelos títulos nacionais e internacionais conquistados na época desportiva 2025 e 2025/2026, em 35 modalidades desportivas.

E a lista nomeados para a gala deste ano são:

Associação/Clube Desportivo do Ano: Gindança – Associação de Ginástica e Dança de Famalicão; Associação Figueiredo’s Runners & Friends e Pegasus OCR Proteam

Dirigente do Ano: Inês Vilas Boas Silva (Clube Desportivo das Aves), Alexandre Oliveira (Jing-She Associação Desportiva de Wushu Kung Fu e Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas) e Diogo Carneiro (Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão)

Treinador do Ano: Luís Silva (Associação de Boccia Luís Silva), Tiago Machado (Academia Efapel de Ciclismo) e Bárbara Ribeiro (Apolo Famalicão)

Atleta Revelação Feminino: Mariana Marques Maciel (Sporting Clube de Braga), Helena Braga de Almeida (Famalicense Atlético Clube) e Mafalda Mesquita (Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão)

Atleta Revelação Masculino: Francisco Fernandes (Associação Papa-Léguas de Famalicão), Dinis Rocha (Apolo Famalicão) e Francisco Silva (Grupo Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão)

Árbitro do Ano: José Barbosa (Associação de Voleibol de Braga), Sara Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Futebol de Vila Nova de Famalicão) e Teresa Oliveira (Núcleo de Árbitros de Futebol de Vila Nova de Famalicão)

Evento Desportivo do Ano (Votação Online): Rali de Famalicão 2025 (Associação Team Baia), Famalicão Dança 2025 (Gindança – Associação de Ginástica e Dança de Famalicão) e LAP50 Ultra Trail by Rotary Famalicão (Rotary Clube de Vila Nova de Famalicão).