Famalicão: Já são conhecidas as primeiras bandas da edição 2026 do Laurus Nobilis

A Associação Ecos Culturais do Louro anunciou as primeiras bandas para a 11ª edição do festival CEVE Laurus Nobilis, que se realiza de 16 a 18 de julho do próximo ano.

Os noruegueses Abbath são um dos principais nomes. Neste regresso ao território nacional prometem um concerto como nunca antes visto em Portugal com todos os hinos da carreira deste ícone do black metal mundial.

Em estreia em Portugal, os gregos Project Renegade são uma banda de modern metal e uma das forças mais intensas da nova vaga europeia.

Garantida está, também, a presença da banda Guiltera, de Chipre. Trata-se de uma formação recente, mas já reconhecida pelo seu som. Com o single “Kingdom” e o álbum de estreia “Us”, ultrapassou os 100.000 streams e marcou presença em grandes festivais, atuando perante milhares de pessoas.

Os nacionais Godark, de Penafiel, forjam um som onde a brutalidade colide com melodias épicas e atmosferas sombrias. Têm ganho impulso através de composições poderosas e intensas performances ao vivo, criando viagens sonoras imersivas onde a luz e a sombra se entrelaçam.

Outra banda nacional – Grog – também dá concerto no Louro. Com décadas de estrada e vários lançamentos marcantes, a banda regressa com um novo trabalho que reforça a sua feroz herança musical.

Brevemente serão anunciadas outras bandas e os bilhetes já podem ser adquiridos em www.laurusnobilis.pt, na www.bol.pt, e nas instalações da Casa do Artista Amador.

O campismo continua a ser gratuito, mediante a apresentação do ingresso do festival.