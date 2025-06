Famalicão: Já são conhecidas as quadras vencedoras do concurso das Antoninas

A Junta de Gavião já divulgou o programa do Dia da Freguesia, celebração que decorre de 14 a 22 de junho. As primeiras iniciativas são de caráter desportivo, a partir do Polidesportivo das Ribeiras, com mais uma edição da Corrida Popular, às 17h30, e da caminhada, às 18 horas, sob a responsabilidade do GR Gavião que, este ano, comemora 50 anos de atividade. No domingo, dia 15, no mesmo local, a partir das 15 horas, há um torneio de jogos tradicionais.

Para o dia 18, às 18 horas, é inaugurada a nova cantina da Escola EB1 e, a partir das 19h30, sai uma caminhada noturna. Às 21 horas do dia 19, o polidesportivo da UB Bairrense é palco, a partir das 21 horas, de um jogo de velhas guardas entre a equipa local e o GR Gavião.

No fim de semana de 21 e 22 decorre a mostra comunitário que será preenchida com múltiplas atividades lúdicas, recreativas, culturais e desportivas envolvendo as várias associações.

Na manhã do dia 22, a partir das 9 horas, há pequeno almoço – mais um momento de comunhão da comunidade -, segue-se a missa, às 10 horas e, uma hora depois, a sessão solene evocativa do Dia da Freguesia.